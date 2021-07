Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI Il nuovo ascensore di Porta Orvietana, a struttura verticale, che sostituirà quello su rotaie in pendenza, ancora non ha preso forma, ma già è stato oggetto di tante polemiche. Prosegue nella contestazione il Pd che per bocca del suo segretario lo definisce: «L'ennesima genialata della giunta Ruggiano frutto di arrogante sensazionalismo». Sono iniziati, infatti, i sondaggi per la realizzazione dell'ascensore con stazione di partenza Porta Orvietana e arrivo in via Termoli, appena sotto i giardini Oberdan. «Un'opera inutile, irrazionale e che non risolverà in alcun modo i problemi relativi alla fruibilità del nostro centro storico sostiene il segretario Pd Umberto Magni e che, dopo la mostrificazione del centro storico col nuovo arredo urbano palesa una politica schizofrenica in fatto di gestione dell'acropoli e la totale mancanza di dialogo con residenti e categorie produttive». E commenta: «La struttura avrà un impatto che segnerà la nostra città per i prossimi cinquant'anni. Una scelta illogica e costosa che non serve ai turisti, ai residenti, alle attività».

