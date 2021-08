Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

LA PROTESTA

TODI «Meno selfie e più attenzione ai beni comunali», gridano forte quelli del Pd che commentano ironici: «I nostri amministratori festeggiano ogni sfalcio dell'erba come fosse un'impresa titanica ed eccezionale con tanto di selfie autocelebrativi, e non vedono lo stato in cui versano alcuni luoghi cittadini, come ad esempio il quartiere Europa che sembra abbandonato dall'amministrazione e dove è molto evidente lo stato pietoso in cui versa il bocciodromo comunale (foto ndr)». «Vorrei ricordare dice Umberto Magni segretario del Pd tuderte - che stiamo parlando di una struttura di proprietà del Comune, istituzione a cui competono i doveri di manutenzione e di controllo su di essa». «Il bene in questione spiega - è tornato integralmente in carico al Comune il 22 gennaio 2020, giorno in cui è scaduta la convenzione tra Comune e Associazione Cooperativa Bocciofila Tuderte, il soggetto che fino a quel giorno aveva in gestione il bocciodromo ed ormai scioltosi perché non più in grado di fare fronte alle incombenze derivanti da quel compito». «Ora il degrado in cui si trova questo bene comunale è assoluto ed umiliante» conclude. «Cara assessora Baglioni sottolinea - lo sa che questo bene fa parte del patrimonio comunale? Invece c'è uno stato di abbandono testimoniato dalle decine di vetrate spaccate e dalle pareti imbrattate dalle scritte più svariate e, sul lato sinistro, si notano pure estese bruciature come se fossero avvenuti plurimi atti di vandalismo utilizzando qualcosa di infiammabile».

Luigi Foglietti

