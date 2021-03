27 Marzo 2021

IL DIBATTITO

TODI E se il piazzale che attualmente ospita la sede e i mezzi della Cri divenisse il polo tuderte della sicurezza? Questa, per ora, la visione del consigliere di Todi Civica Floriano Pizzichini che potrebbe, però, trasformarsi in un progetto reale. «Non va dispersa l'ipotesi avviata dall'amministrazione Rossini di realizzare un vero e proprio polo della sicurezza suggerisce il consigliere di opposizione che oltre alla già stabilizzata sede della Cri, comprendesse la nuova caserma dei carabinieri, il già presente reparto manutenzioni con parco mezzi del Comune, la attesa nuova caserma dei vigili del fuoco, prevedendo all'interno, inoltre, una zona riservata al Centro operativo comunale di Protezione Civile». Todi Civica al momento, a tal proposito, ha depositato un ordine del giorno per chiedere all'amministrazione comunale di attivarsi al fine di individuare risorse, anche attraverso il Recovery Fund, per la realizzazione di una nuova caserma per la Compagnia carabinieri, verificando che le esigenze, che furono manifestate tempo fa, siano ancora attuali, e mettendo in campo azioni che possano prevenire soluzioni che arrivano da altre città. Il tutto individuando un'area idonea alle esigenze operative. «Va sottolineato che la presenza della compagnia dei carabinieri è elemento di prestigio e di sicurezza ricorda il consigliere - prezioso punto di riferimento anche nei momenti di emergenza, come accaduto nel caso dell'alluvione del 2012, degli eventi sismici del 2016 e dell'emergenza Covid-19 ancora in atto».

Luigi Foglietti