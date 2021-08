Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

LA SCELTA

TODI La originale torre trapezoidale del medievale Palazzo dei Priori sarà restaurata e destinata a contenitore d'arte. Un bel passo per quella che per secoli è stata il carcere della città, tanto che si possono vedere ancora i fori di ancoraggio delle grate dove venivano esposti i carcerati. L'Amministrazione comunale, giovedì scorso, ha approvato il progetto esecutivo per il restauro conservativo e per il suo recupero funzionale. Costo previsto 700mila euro. La premura con cui si è proceduto dipende dal fatto che il 31 agosto scadranno i termini per poter partecipare ad un bando del Ministero della Cultura per i relativi finanziamenti.

«L'obiettivo è quello di destinare lo storico immobile a sito museale e in particolare ad esposizione per l'arte contemporanea spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Moreno Primieri un contenitore necessario anche in previsione della collocazione delle opere che l'artista Piero Dorazio lasciò come donazione alla città dove ha vissuto con la sua famiglia dagli anni '70 fino al 2005 anno della sua morte». «Un intervento davvero straordinario, che prevede all'interno della torre anche l'istallazione di un ascensore spiega l'assessore Primieri - che permetterà di adibire a sito museale uno dei palazzi comunali, affacciato sulla piazza che ci ha reso celebri».

Alla fine dei lavori si realizzerà uno straordinario connubio tra architettura medioevale e fruizione di arte contemporanea, accessibile e fruibile senza barriere architettoniche.

Luigi Foglietti

