12 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







EVENTI

TODI Da ora in poi, per l'utilizzo del teatro comunale da parte di privati o associazioni, sarà esemplificata la parte burocratica relativa alla richiesta per organizzare eventi e manifestazioni, ma saranno rese più attente e restrittive le norme di verifica del corretto utilizzo e dei corretti comportamenti di tutti coloro che ne usufruiranno. Questo per prevenire danni a cose e strutture, visto il grande valore artistico-culturale della preziosa struttura. Inoltre gli adeguamenti hanno riguardato tutti i cambiamenti normativi succedutisi nel corso degli anni. Questo in estrema sintesi quello che riporta il nuovo regolamento per poter usufruire del comunale approvato nell'ultima seduta del consiglio comunale. Il precedente regolamento risaliva al 1992, anno della riapertura al pubblico dopo i lavori di messa in sicurezza necessaria per l'adeguamento alle normative vigenti. Va ricordato che il teatro, insieme ad altre strutture aperte al pubblico, furono chiuse nel 1982 dopo il tragico incendio di Palazzo Vignola.

La storia del Teatro Comunale risale al 1868, quando la giunta municipale del Comune dell'epoca elesse una Commissione per dare l'avvio alla sua costruzione. L'esecuzione del progetto fu affidata all'architetto Carlo Gatteschi di Arezzo. Decorazioni pittoriche del perugino Matteo Tassi, mentre lo storico sipario fu opera dell'altro pittore sempre perugino, Annibale Brugnoli. Inaugurazione nel 1876 con l'opera di Giuseppe Verdi Un Ballo in Maschera.

Luigi Foglietti