Giovedì 11 Novembre 2021, 05:01

IL CASO

TODI Si costituisce in città la nuova Confesercenti e tutti si chiedono se ci sarà un esodo di operatori commerciali da Confcommercio. La nuova presenza territoriale è infatti frutto di un periodo di ascolto e confronto da parte di Confesercenti Umbria con un nutrito gruppo di commercianti della città. «Quello che ci muove nella costituzione di questa nuova realtà associativa è l'amore per il nostro lavoro e la nostra bellissima città hanno affermato i numerosi commercianti neo iscritti - un'adesione che vuole testimoniare l'impegno dei commercianti a contribuire attivamente allo sviluppo economico del territorio tuderte, considerando la città come un vero e proprio organismo vivente». Nel percorso che ha portato alla costituzione della nuova rappresentanza, alternativa alla precedente, sono stati trattati molti temi riguardanti il futuro delle attività commerciali del Centro storico, di Ponte Rio e di altre zone del comune. Viabilità, parcheggi, mobilità pubblica, attività di animazione e rivitalizzazione del commercio di prossimità sono i temi trattati nell'ottica di voler essere soggetto di proposta, stimolo e confronto con le altre associazioni e che verranno portate con determinazione all'attenzione dell'amministrazione comunale. Alla Confesercenti commentano: «I flussi turistici registrati negli ultimi mesi post lockdown se, da una parte hanno fatto registrare andamenti positivi con una significativa ripresa, dall'altra parte ci dicono che per il commercio questo non basta se non si attuano politiche in grado di arrestare il calo dei residenti e misure capaci di riportare i consumatori residenti». «Sarà nostra priorità afferma Giuliano Granocchia segretario regionale Confesercenti Umbria - costruire tutti i momenti di partecipazione che gli aderenti chiederanno per avere una proposta che sia il frutto di partecipazione di tutti gli iscritti perché ritengo che questo sia uno dei compiti che un'associazione rappresentativa debba svolgere».

Luigi Foglietti