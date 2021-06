Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

EDILIZIA STORICA

TODI Ci sono voluti 500mila euro per completare i lavori di riqualificazione di tre bei castelli intorno alla città. Sabato alle 18 si inaugureranno i lavori del borgo di Montemolino che, anche se terminati da un po' di tempo, completano l'opera di restauro che è partita con lo slogan Tre Borghi sul Tevere, Cecanibbi, Ripaioli e ora Montemolino.

Soddisfazione per il sindaco Antonino Ruggiano e per l'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri, che nel ricordare l'attività concreta di reperimento fondi, dicono: «L'attenzione all'edilizia storica di tutto il territorio, non solo del centro storico principale, forma quell'immagine di città e di territorio che si è andata via via stratificando e consolidando nel corso dei secoli. Tale eredità materiale e culturale fa parte del nostro patrimonio storico e collettivo e come tale va valorizzata, così da poter essere tramandata alle future generazioni». Come negli atre due casi il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio e rientra nel programma di riqualificazione dei Borghi rurali finanziato al 90% da fondi che derivano dal Psr e gestiti dal Gal Mvt attraverso il piano di azione locale, con una compartecipazione del Comune. I lavori eseguiti nella Frazione di Montemolino, hanno riguardato il rifacimento delle opere di urbanizzazione e della pavimentazione, oltre alla pubblica illuminazione.

Lu.Fog.