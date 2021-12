Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

LA POLITICA

TODI Se nel centrodestra si polemizza per l'esclusione della lista del Popolo della Famiglia dalla coalizione che sostiene Antonino Ruggiano, nel centrosinistra, a far discutere, è la posizione del Psi.

La presenza dell'assessore uscente Alessia Marta, PdF, alla presentazione del candidato Ruggiano e delle sue alleanze per le amministrative 2022, ha suscitato più di un interrogativo sul perché una importante rappresentante della lista esclusa fosse lì a prendersi i complimenti del suo quasi ex Sindaco. Ma non solo. Perché addirittura, il giorno dopo, il coordinatore regionale del PdF, Saimir Zmali elevava formale protesta giudicando «grave la scelta di Ruggiano di escludere il PdF». Il mistero sembrerebbe risolto accreditando una intelligente strategia che vedrebbe la candidatura di Alessia Marta, che nella tornata precedente raccolse molti consensi, nella lista di Forza Italia. Duplice lo scopo. Accrescere il consenso del partito che esprime il candidato sindaco che, a contare i numeri dei supporter rimasti nello stesso, potrebbe risultare eletto con un buon risultato personale, ma con scarso sostegno forzista. Non secondario anche il malizioso pensiero di tentare di sottrarre voti a Fratelli d'Italia partito lanciatissimo e che, dopo il conteggio dei voti, potrebbe pretendere il raddoppio degli assessori. Dall'altra parte, dove ancora non sembrerebbe espresso un candidato credibile, altrimenti lo si sarebbe annunciato subito dopo la candidatura del competitor per non pagare un logoramento, si discute sulla presenza dei socialisti. La disputa è tra il Pd e Todi Civica. Il Pd annuncia nella sua coalizione il Psi, insieme a Sinistra per Todi e Movimento 5 stelle, ma Todi Civica rivendica che, se due iscritti di peso del Psi stanno con il centrosinistra, dalla parte dei civici con Floriano Pizzichini, ce ne sarebbero la gran parte. Allora nasce il problema chi candidare? Todi Civica fa sapere che propone Pizzichini (foto), pronto a fare un passo indietro, anzi due, dinanzi ad una candidatura forte e credibile proposta dal Pd, che sarebbe sostenuta senza riserve. Sempre dalle parti di Todi Civica, sembrerebbero non accettare veti sul nome proposto in assenza di alternative valide, tanto che affermerebbero che, a queste condizioni, si andrebbe ognuno per conto proprio per poi contarsi.

Luigi Foglietti