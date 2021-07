Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

I CANTIERI

TODI Con la bella stagione, e per l'impegno dell'assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri, è ripresa l'attività di manutenzione delle strade comunali. Dopo l'intervento definitivo sulla strada conosciuta come quella del Tever Morto che collega Ponte Rio con Pontecuti, eseguito da Umbra Acque che ha provveduto alla totale asfaltatura ecologica di 4,5 km di strada, stanno per iniziare i lavori di manutenzione di altri tre tratti di strade comunali rurali, più semplicemente bianche. Sui tre percorsi si effettuano interventi di consolidamento, rifacimento delle cunette e riporto di stabilizzato per un importo di oltre 101mila euro, lavori eseguiti dall'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria (Afor) con finanziamenti della Regione. Il tutto dopo un sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio Tecnico e dell'Afor effettuato a marzo, utile per individuare le strade comunali di Lungo Rio, Mannella e Monte Molino. Su tratti, ad aprile, é stato redatto, ed approvato, il progetto definitivo riguardante la manutenzione straordinaria.

Gli interventi programmati, molto importanti e necessari, riguardano la prevenzione del rischio idrogeologico, la regimentazione delle acque meteoriche e verranno effettuati grazie all'utilizzo dei mezzi e della manodopera idraulico-forestale dell'Agenzia Forestale. Nel dettaglio tali opere contribuiranno alla corretta regimentazione delle acque, alla stabilizzazione di tratti in erosione ed al consolidamento di parti a rischio smottamento con sistemazione del piano rotabile, messa in opera di pozzetti, stesura di strato in graniglia e pietrisco, oltre alla pavimentazione di calcestruzzo di un tratto di piano viabile in località Mannella. «Stanti le difficoltà economiche in cui versano oggi gli enti locali ha precisato l'assessore Moreno Primieri - lo sforzo messo in campo dall'amministrazione sottolinea le capacità di azione dell'Ufficio lavori pubblici».

Luigi Foglietti