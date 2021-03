14 Marzo 2021

AMBIENTE

TODI Il Parco della Rocca, che con i suoi 36mila metri quadri di verde che circondano l'antica fortezza che fu di Braccio Fortebracci da Montone, è considerato la piccola Villa Borghese cittadina, finalmente riavrà una manutenzione costante per tutto l'anno.

Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica Moreno Primieri che infatti dice: «Sono stati consegnati i lavori dell'appalto di manutenzione e riqualificazione ambientale con interventi straordinari di bonifica sulle aree boscate, come si conviene ad un'area di grande valore storico e ambientale, per troppi anni trascurata». I lavori prioritari riguarderanno la ricerca, e il tracciamento di tutte le linee fognarie che in alcune aree risultano completamente ostruite o ricoperte da terriccio, disostruzione e pulizia con interventi manuali e meccanici; la risagomatura dei piani viabili; la sostituzione dei tratti di rusticana danneggiata da atti vandalici; verifica e controllo delle attrezzature ludiche e di sosta (tavoli e panchine) con sostituzione delle parti rovinate; selezione delle alberature e degli arbusti autoctoni.

E' prevista, inoltre, anche la manutenzione ordinaria del percorso che collega il parcheggio di Porta Orvietana con sbarco in via Termoli di recente riattivato. Un'area questa che, con il recupero del possente rudere di Porta Orvietana, ha acquisito una sua attrattiva. Sull'area del parco, al fine di salvaguardarne le opere presenti e l'ambiente, è stato ritenuto necessario procedere con opere di manutenzione ordinaria mediante almeno 4 sfalci annuali delle erbe infestanti e la pulizia dei canali di scolo delle acque, potature in quota di quelle alberature che presentano parti ammalorate o spezzate tali da determinare pericolo per gli utenti.

Luigi Foglietti

