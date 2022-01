Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

L'INIZIATIVA

TODI La città che fin dai primi anni '90 del secolo scorso fu definita ideale ma soprattutto sostenibile, a trenta anni da quella attribuzione ambientale, non si smentisce. Resta uno dei punti di riferimento nazionali e a dimostrazione dell'aderenza a quella immagine, in questi giorni ha completato un importante progetto. Con un impegno iniziato tre anni fa Comune e Umbra Acque hanno completato l'installazione di fontanelle di acqua pubblica in tutte le scuole del comune. Il tutto dovuto ad un team che ha operato in sinergia che va dallo staff di Umbra Acque spa, che ha dato il suo contributo sotto la guida del suo amministratore delegato Tiziana Buonfiglio e del presidente Filippo Calabrese, con i quali hanno collaborato il personale scolastico e l'assessore Elena Baglioni.

Le fontanelle, allacciate all'acquedotto, consentono l'erogazione di acqua a temperatura ambiente e fredda, liscia e gassata. Ma non solo perché, all'insegna della massima sicurezza, quelle fontanelle possono contare su un sistema di microfiltrazione a carboni attivi e su una lampada Uv come forma di prevenzione contro la formazione di cariche batteriche. A tali dispositivi si aggiungono una bombola di anidride carbonica alimentare per gasare l'acqua, ed una portata di circa 120 litri ogni ora, il che consente di riempire oltre 200 borracce da mezzo litro in 60 minuti. La tutela dell'ambiente è tale che il riempimento di ognuna di quelle borracce consente un risparmio di 15 grammi di plastica, 25 grammi di greggio non consumato e 30 grammi di anidride carbonica. In un anno scolastico ogni studente risparmierà 3 chili di plastica, ridurrà di 5 chili il consumo di greggio e di 6 quello di anidride carbonica. Il tutto per contribuire al tentativo di togliere al nostro Paese il non invidiabile primato europeo, e la terza posizione mondiale per consumo delle inquinanti bottiglie di plastica.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA