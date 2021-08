Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

TODI In città i numerosi devoti a San Filippo Benizi attendono di sapere se la chiesa a lui dedicata, interessata da alcuni anni da importanti lavori di consolidamento, sarà riaperta in tempo per celebrarne la festa che cade il 23. Il cantiere sembrerebbe concluso, ma la Soprintendenza non ha sciolto la riserva, anzi ha rilanciato impegnandosi sulla valutazione di completare i lavori studiando possibili soluzioni per riportare la facciata principale lungo Via Matteotti. La chiesa era rimasta danneggiata nei due terremoti del 1997 e del 2016, con questo ultimo che aveva causato danni tali da richiedere un'ordinanza del sindaco per la chiusura al culto. Ora, con il finanziamento della Regione dell'Umbria del marzo 2019 e con i fondi dell'Ordine dei Servi di Maria, ottenuti da una polizza assicurativa stipulata per danni da sisma, si sono potuti completare tutti quei lavori necessari che non si erano potuti realizzare prima. Gli interventi, progettati dall'ingegner Fabrizio Gentili sono stati eseguito dalla ditta tuderte Centro Italia Costruzioni Generali.

In città, dove l'amore verso il santo è profondo e anche molto antico, risale infatti alle fine del 1200, ci si era illusi che quest'anno i riti religiosi legati alla sua figura di compatrono, si sarebbero potuti celebrare nella sua chiesa. Infatti segnali positivi arrivavano dallo smontaggio delle impalcature che avevano scoperto di nuovo il campanile e la cupola ottagonale. La chiesa edificata nel 1490 sotto il titolo di Santa Maria delle Grazie fu affidata ai Cavalieri di Malta che lì gestivano un ospedale ricovero per i pellegrini. Solo nel 1590 divenne dei Servi di Maria, l'ordine cui apparteneva San Filippo, che vi trasportarono le sue spoglie mortali ed alcune reliquie. Nella storia di Todi il fiorentino Filippo Benizi (1233-1285) è tra i personaggi più importanti tanto da essere assurto alla carica di gonfaloniere. Stimato come medico esperto in maternità, conoscitore della farmacologia e di acque termali. Tante sono le leggende legate alla sua figura come quella che il giorno del suo arrivo a Todi avrebbe convertito due meretrici che divennero suore. Ma la più importante è quella che racconta che i fiorentini, anche loro devoti al santo, tentarono due volte di rubarne nottetempo il corpo. Ma le campane miracolosamente suonarono a distesa ed i tuderti si destarono e sventarono la sottrazione. Da allora ai bambini il giorno della festa si regala una campanella.

Luigi Foglietti