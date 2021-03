© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVATODI Il settore urbanistica e lo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia ha iscritto il Comune nel portale del Ministero dei Beni Culturali per l'adesione all'iniziativa Art Bonus per poter finanziare varie opere ed iniziative culturali con contributo del privato, che potrà poi beneficiare di agevolazioni fiscali.L'iscrizione è servita per presentare il progetto per il ripristino del suono e della messa in sicurezza dell'impianto campanario del tempio di San Fortunato. La guglia piramidale del campanile svetta sulla skyline cittadina ed è visibile da molti chilometri di distanza assurgendo a vero simbolo civico. San Fortunato è di grande importanza per la città, e per i cittadini, di proprietà del Comune e custodendo le spoglie del patrono, oltre che del poeta mistico Iacopone da Todi. E' probabilmente anteriore al 1198, anno in cui Innocenzo III consacrò un altare nella chiesa dedicato al patrono, mentre la trasformazione in stile gotico risale al 1292. «Il campanile ospita cinque campane ricorda l'assessore Moreno Primieri - tra cui la più grande rifusa nel 1923 dalla Premiata Fonderia Marinelli di Agnone, la seconda fusa nel 1702 da Marcus Antonius di Pisa, terza e quarta rispettivamente del 1626 e 1671, ed una quinta, detta di Iacopone», datata 1286. Quest'ultima giace silenziosa nella parte più alta della cella, col bordo inferiore danneggiato. La campana maggiore, è certamente la più importante, il suono arriva nitidissimo fino a tutti i borghi e frazioni.Luigi Foglietti© RIPRODUZIONE RISERVATA