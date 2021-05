1 Maggio 2021

STORIA

TODI L'amore per la propria città d'origine si può testimoniare anche interessandosi del suo patrimonio arboreo. Questo accade a Roberto Carbonari, un bravo informatico di professione che, dalla sua nuova residenza di Firenze mantiene rapporti con la città dove è nato, ricordandosi che a Todi c'erano tre importanti monumenti arborei, il tiglio detto di san Bernardino, oggi una circonferenza di sei metri, messo a dimora dal santo nel 1426 dinanzi al convento di Montesanto, il cipresso detto di Garibaldi, alto una quarantina di metri, così chiamato in quanto messo a dimora nel 1849 da Iginio Petrini e Fortunato Angelini a ricordo del passaggio a Todi dell'Eroe dei due Mondi, e la plurisecolare Quercia bella in frazione Quadro. Carbonari, essendo venuto a conoscenza di un elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole che cataloga tutti questi alberi, ha voluto verificare se e come, quelli che lui ricordava, erano inseriti. L'amara scoperta è stata che degli alberi tuderti nemmeno l'ombra. Ha contattato l'ufficio della sezione Tutela delle foreste della Regione per farsi spiegare perché fossero elencati nel loro sito, ma assenti in quello del Ministero. Dall'ufficio regionale gli hanno prontamente risposto: «La Regione Umbria con il supporto dei carabinieri forestali ha effettuato il censimento delle piante monumentali e ad aprile 2017 sono state inviate al Comune di Todi le schede di valutazione di 3 piante rilevanti presenti nel territorio di competenza al fine di procedere all'adozione e proposta di monumentalità. Non risulta ad oggi pervenuta alcuna comunicazione da parte del Comune di Todi senza la quale la Regione non può procedere alla successiva proposta a livello nazionale».

Luigi Foglietti

