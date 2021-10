Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

TODI Arriva sui tavoli della Commissione d'Inchiesta sul Covid, la vicenda della raccolta fondi e dell'acquisto di strumentazioni promossa da La Rosa dell'Umbria, organizzazione di volontariato per la protezione civile, e dal comune di Todi, in favore della Usl Umbria 1. La decisione è stata presa dal consigliere regionale del Pd Tommaso Bori dopo la discussione in Assemblea legislativa della sua interrogazione in argomento durante l'ultimo question time. Bori ha chiesto quale fosse l'effettiva strumentazione donata all'Usl Umbria 1, le ragioni della mancanza di due ventilatori. Ma soprattutto il reale coinvolgimento del Comune e del Centro operativo comunale nell'acquisto e nella donazione della strumentazione.

«Il Comune ha ricordato Bori - ha promosso la raccolta fondi, il cui beneficiario della donazione risulta essere appunto La Rosa dell'Umbria Odv, associazione che riceve contributi diretti dal Comune anche tramite canali ufficiali, tanto che il 25 aprile 2020 il Comune ha pubblicato sul proprio sito l'esito parziale della raccolta fondi, comunicando il superamento della soglia di 150mila euro per l'acquisto di 1 eco doppler portatile con relativi accessori, per un totale di 17.080 euro, e di 5 ventilatori polmonari per un totale di 118.950 euro con una differenza di circa 14mila euro tra quanto raccolto e quanto speso».

L'assessore Luca Coletto rispondendo all'interrogazione ha detto che «la donazione di un ecodoppler è stata accettata e collaudata. A giugno 2020 sono stati accettati 5 ventilatori polmonari, 3 sono stati consegnati e collaudati. Gli altri 2 non sono stati consegnati». E ha passato la patata bollente: «Per avere altre informazioni bisognerà interpellare il Comune di Todi e l'associazione». «Non sono soddisfatto della risposta ha affermato Bori - in quanto la Asl ha accettato apparecchiature mai arrivate, 2 ventilatori sono scomparsi. Non è chiaro quanto denaro è stato raccolto, porteremo la questione alla Commissione di inchiesta».

Luigi Foglietti