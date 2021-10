Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

IL PROGETTO

TODI A Ponterio ci sarà una piazza nuova ricavata dall'ampio spazio dove operava un distributore e anche un centro polivalente di aggregazione. Infatti quella che è stata per circa sessanta anni la palazzina servizi del distributore Eni, divenuta oggi un esempio di originale architettura d'epoca, il cui design è del noto architetto Baciocchi, ha in corso una ristrutturazione e una riqualificazione per poter essere utilizzata come centro culturale. «Il progetto spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Moreno Primieri è stato appaltato le scorse settimane. L'idea progettuale complessiva della Piazza e degli annessi aggiunge l'assessore - ruota intorno alla conservazione, al restauro e al riuso di tale edificio, al fine di realizzarne un luogo architettonico baricentrico, a servizio della collettività, a suo modo carico di memoria».

L'intervento si limiterà al solo restauro in quanto si intende mantenere il più possibile intatti e ripristinare gli originali caratteri architettonici. L'edificio rappresenta una testimonianza interessante dell'architettura degli anni Sessanta ed è una presenza consolidata nel tessuto urbano della borgata. Previsti corpi illuminanti commisurati agli spazi e comunque a basso consumo, inoltre, tutti gli spazi dell'edificio verranno ripavimentati con lastre di gres a doghe.

Luigi Foglietti

