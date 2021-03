22 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







LA STORIA

TODI «Grazie per la dedizione dimostrata nel prendervi cura di mia madre Anita Casini», così scrive la professoressa Paola Rondolini rivolgendosi ai sanitari del reparto di medicina dell'Ospedale di Assisi dove per molti giorni è stata ricoverata sua madre, non essendo stato possibile sottoporla alle cure necessarie allospedale di Pantalla dedicato al Covid. Le parole della professoressa assumono un grande valore in quanto Anita ha lasciato questo mondo alle 7,30 del giorno che doveva tornare a casa, quindi, malgrado l'esito infausto, la sua penna ha toccato sentimenti forti. «Nel vostro reparto prosegue - quello che emerge è l'amore che mettete nel vostro lavoro, è l'amore per ogni persona dalla più anziana alla più giovane, e per la mia esperienza devo dire in particolare per quelle anziane che normalmente vengono considerate inutili per la società, quindi meno degne di attenzione». «Mia madre se ne è andata a 87 anni perché provata e stanca di vivere, quindi io ricorderò sempre quello che avete fatto per lei e vi unisco tutti in un abbraccio affettuoso e riconoscente a partire dal dottor Manuel Monti, coordinatore del reparto, fino alla equipe dei medici Mario Trottini, Flavio Bertucci, Gabriella Molini, Anna Cimino, con la caposala Lorena Trabalza. Ma non posso dimenticare la prontezza con cui soddisfacevano ogni necessità, anche logistica, gli infermieri Annamaria Di Cecio, Serena Musicori, Pietro Cardaio, Luca Pieretti, con Gennaro e Sandra. Grazie!».

Lu.Fog.