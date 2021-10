Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:00

L'INIZIATIVA

TODI Raccontare le propria città attraverso immagini fotografiche, questo il tema della seconda edizione del Festival di fotografia Todimmagina curata da Rosebund2 srl di Cristian Pozzer e dal fotografo Marcello Mencarini. Il festival che è stato patrocinato dall'Etab, si concluderà domenica. L'invito a partecipare è stato rivolto in particolare ai giovani, perché raccontassero la propria città scegliendo monumenti, scorci, panorami, volti, figure e quanto altro fosse utile per un racconto intimo e personale del territorio. La tematica proposta quale filo conduttore della rassegna è stata identificata per indurre ad una riflessione su accadimenti recenti e sulla loro influenza nella vita di ciascuno, ottenendo una produzione di opere e proposte di ottimo livello. Senza dimenticare, che all'interno della manifestazione si è svolto l'incontro speciale con l'astronauta Paolo Nespoli che ha offerto la possibilità di ammirare foto scattate dallo spazio, di vedere un filmato esclusivo e di ascoltare un report sulle varie missioni compiute dall'astronauta, arricchito con aneddoti e dettagli proposti con grande capacità, tanto da rendere facilmente comprensibili nozioni tecniche complesse per un pubblico inesperto e di giovanissimi.

Lu.Fog.