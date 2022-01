Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

L'EVENTO

TODI Recitava un datato calembour, la Cina è vicina, ma ora a Todi è vicinissima. Il tutto grazie alla I Edizione della Biennale (d'arte) di Todi 2022 Anno della Cultura ItaliaCina. L'evento é promosso dalla Tower Gallery di Diego Costantini ed è curato dallo stesso Costantini, insieme a Roberta Giulieni e Yongxu Wang, in chiave di richiamo turistico indirizzato al grande mercato orientale. Doppia inaugurazione venerdì 11 e sabato 12 febbraio, si va avanti fino a lunedì 28 febbraio. L'11 alle 15, sul prato antistante il Tempio di Santa Maria della Consolazione, presentazione della grande installazione ambientale Pensa di uscire di Wang Yuxiang, selezionata da una giuria di esponenti del mondo dell'arte. A seguire apertura mostra personale dello stesso Wang Yuxiang nella Tower Gallery di via Abdon Menecali, dinanzi al tempio. Il 12 alle 10, convegno sui rapporti culturali tra Italia e Cina nella sala del Consiglio dei palazzi comunali. Al convegno parteciperanno Paolo Sabbatini, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, Oliver Glowig, chef stellato, Yongxu Wang, titolare dell'AAIEE Center for Contemporary Art di Roma, Emiliano Coletta, Coordinatore del corso di Arti Visive della Rome University of Fine Arts.

Luigi Foglietti

