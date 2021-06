SUONI DAL LEGNO

TODI La prima colonna sonora dell'estate tuderte sarà garantita da tre star: Massimo Ranieri, Edoardo Leo e Negrita che si esibiranno venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 luglio. Nasce così, dai suggestivi Suoni dal Legno, un festival che, per la stagione 2021, alla sua XIV edizione dal 16 luglio al 4 agosto, proporrà spettacoli comici, musica d'autore e musica classica nelle più belle location della città. Il maestro Emiliano Leonardi, che è il direttore artistico de Suoni dal legno, ha scelto il formato smart in linea con la normativa anti-covid. Il 16 luglio, Piazza del Popolo, ospiterà ancora una volta il grande Massimo Ranieri che, con Sogno o son desto, si esibirà in uno spettacolo dove alternerà pezzi teatrali a momenti dedicati alla grande poesia. Non mancheranno omaggi a Carosone e Nino Taranto. Sabato 17 in scena Edoardo Leo, uno dei più apprezzati attori. Il suo Ti racconto una Storia è un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l'attore e regista romano ha memorizzato dall'inizio della sua carriera ad oggi. Domenica 18 a chiudere la prima parte del festival ci penseranno i Negrita, l'eccezionale band in carriera da quasi trenta anni, protagonisti della storia del Rock italiano. Il cartellone proseguirà dal 26 luglio al 4 agosto con un cambio di scena, il palcoscenico si sposta, infatti, sul terrazzo e nel chiostro dell'antico monastero delle Lucrezie, dove si alterneranno grandi maestri dell'arte chitarristica come Massimo Agostinelli, Sandro Lazzeri, Alessandro Minci, Michele Libraro e Stefano Falleri. Ma ancora il clarinettista Fabio Battistelli. L'ingresso ai concerti classici sarà gratuito e su prenotazione. «Questa XIV edizione del Festival Suoni Dal Legno spiega Emiliano Leonardi - sarà contornata dallo sfondo integratore della Resilienza. Un concetto estremamente attuale in un contesto storico come quello che stiamo vivendo. Sotto gli auspici di una ripresa, sociale ed economica, vogliamo rimarcare l'urgente necessità di Rinascita che, in questo momento, è essenziale per il ripristino di una vita normale».

Luigi Foglietti



Venerdì 11 Giugno 2021, 05:00