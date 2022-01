Lunedì 24 Gennaio 2022, 05:05

RICERCA

TODI Buone notizie per studiosi, studenti e cultori di storia patria. Il Comune ha ottenuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la realizzazione del progetto di digitalizzazione del Fondo Diplomatico dell'Archivio Storico Comunale sito nei sotterranei del complesso di San Fortunato. L'operazione consentirà di mettere a disposizione degli utenti, anche on line nel sito del Comune, la documentazione lì conservata. «L'iniziativa presentata dal Comune di Todi commenta soddisfatta Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - per la digitalizzazione del Fondo Diplomatico dell'Archivio Storico Comunale importantissima raccolta di registri e pergamene, rientra a pieno titolo nel novero delle progettualità da noi sostenute».

Il progetto si svilupperà in due anni e inizierà con la digitalizzazione attraverso una apposita strumentazione di ogni singola pergamena e di ogni singolo registro in modo da realizzare un archivio digitale in forma integrale secondo i principi archivistici, per un totale di circa 10mila unità. Il Fondo Diplomatico del Comune di Todi costituisce una delle più importanti raccolte di pergamene e di registri della intera Italia centrale. Si tratta di 822 pergamene sciolte e di 33 registri per un totale di 597 carte cui va aggiunto il Registrum Vetus Instrumentorum, composto di 290 fogli: bolle pontificie, atti notarili e documenti comunali di carattere amministrativo e giudiziario attraverso cui è possibile ricostruire la storia del Comune medievale e delle sue vicende storico istituzionali dal 1208 al 1620. Fin dall'inizio, 1278, è stato definito Archivio Segreto di San Fortunato in quanto affidato ai francescani Minori Conventuali che per secoli abitarono il convento di San Fortunato, con il compito di conservare i più importanti documenti comunali in uno speciale armarium. Molteplici gli obiettivi a partire dalla semplificazione della consultazione e della riproduzione di pergamene, di registri o singole carte; inoltre limitare la consultazione diretta di documenti originali in particolari condizioni di criticità, terzo facilitare l'accesso a materiale di difficile fruizione. Luigi Foglietti