IL BANDO

TODI Il Comune ha partecipato ad un bando emanato da Sport e Salute, riguardante la creazione di aree sportive all'aperto con l'intento di accrescere gli spazi fruibili dalla popolazione. Lo annuncia l'assessore Claudio Ranchicchio che afferma: «Consideriamo da sempre la pratica sportiva fondamentale per migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico di tutti i cittadini, per questo abbiamo aderito al bando che prevede sia la creazione di nuove aree sportive da allestire con attrezzature ideali per la cura e la salute del corpo, sia la concessione e l'implementazione di aree già esistenti alle società sportive». E' per questo che l'amministrazione ha individuato le aree più idonee alla realizzazione dei progetti. «La prima area è stata localizzata nella zona di Ponte Rio e prevede l'allestimento di un nuovo spazio sportivo nei pressi della nuova palestra per praticare sport all'aperto, elemento importante sia in questa fase pandemica e sia nel momento della ripartenza completa di tutti gli sport agonistici ed amatoriali. La seconda, a Pantalla, sarà un'area, insieme verde e sportiva, libera da attrezzature, da concedere poi in uso alle società sportive che abbiano i requisiti previsti e che ne valorizzino la fruizione a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Le società sportive potranno usufruire di un sostegno economico per svolgere al meglio l'attività e garantire la riuscita del progetto». Il progetto, avrà la durata di un anno e prevederà la fruizione degli spazi con un calendario ben preciso: le società sportive che lo attueranno, utilizzeranno le aree per cinque giorni alla settimana con i propri tesserati ed iscritti; invece, nei fine settimana, le società stesse dovranno svolgere gratuitamente attività di promozione dello sport per tutte le categorie di utenti.

Luigi Foglietti

