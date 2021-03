26 Marzo 2021

IL CASO

TODI Guai alla Veralli Cortesi, l'importante residenza protetta per anziani che attualmente fornisce assistenza a circa 75 ospiti. Il Tar dell'Umbria, ha accolto il ricorso presentato dal consorzio di Cooperative Kursana contro l'Ente e contro la Cooperativa Kolbe e annulla il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la gestione della residenza. «Dalla lettura della sentenza dicono quelli della sezione Matteotti del Psi sembrerebbe che l'Ente sia stato condannato anche a rifondere dei danni e delle spese e circolano voci che anche la Corte dei Conti sia in procinto di occuparsi del caso». Un epilogo clamoroso, ma annunciato che si inserisce in una situazione già complicata, in cui le organizzazioni sindacali, Fisascat Cisl Umbria, Fp Cgil, Uil Fpl, e quelle Cooperative, avevano sin da subito segnalato all'Anac l'incongruità dell'importo economico posto a base d'asta che non garantiva i livelli assistenziali previsti dalla Regione Umbria. «Ora dice Valerio Natili - l'appalto dovrebbe essere assegnato al Consorzio Kursana che era risultato secondo classificato, tanto che ieri la direzione della Cooperativa Kolbe, attuale gestore del servizio ha comunicato ai dipendenti che entro il mese di aprile lascerà la gestione». Natili precisa: «Al di là delle vicende abbiamo due sole priorità la salvaguardia dei livelli occupazionali e contrattuali dei dipendenti e la qualità del servizio per gli ospiti». «I diversi incontri con l'amministrazione comunale, l'ente e la cooperativa per evitare i licenziamenti e garantire i servizi - spiegano i sindacati - hanno scongiurato il taglio del personale, ma purtroppo la non congruità economica dell'appalto ha manifestato una palese insufficienza economica per garantire l'ordinaria gestione del servizio e gli standard di qualità per gli ospiti».

Luigi Foglietti