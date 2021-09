Domenica 26 Settembre 2021, 05:02

TODI Il piano strategico elaborato dall'assessorato comunale alle politiche familiari retto da Alessia Marta, prevede una serie di agevolazioni. Il piano denominato Todi cresce, vede l'esenzione Tari per tre anni e agevolazioni sulle tariffe degli asili, con l'ampliamento degli orari dell'asilo nido comunale e la contestuale riduzione della tariffa per il secondo e il terzo figlio, bonus su affitti e mutui e più servizi. Inoltre agevolazioni anche per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, bonus sport, elenco comunale delle baby sitter, parcheggi rosa. Il tutto è stato presentato nell'ambito del Family for the Future, il festival delle politiche familiari che si concluderà questa mattina. L'illustrazione del progetto è seguita ad un bilancio di tutte le attività messe già in campo fino ad oggi dall'assessorato, a partire dall'adesione al network nazionale dei comuni amici della famiglia, avvenuta nel 2017 e concretizzata con la certificazione di Todi come Comune family friendly avvenuta il 27 settembre del 2019. All'importante appuntamento hanno partecipato Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, la sociologa Rosita Garzi, Ezio Aceti, esperto in psicologia evolutiva e scolastica. Inoltre Simonetta Saveri, dirigente dell'Agenzia per la famiglia di Genova, l'assessore alle politiche familiari del Comune di Foligno Agostino Cetorelli, Alessandro Moretti, presidente Acli Perugia e Vincenzo Aquino e Sara dell'Associazione famiglie numerose, Gigi De Palo, presidente del Forum delle Associazioni Familiari con Vincenzo Bassi, presidente della Fafce.

Luigi Foglietti