Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

OLTRE I BANCHI

TODI Grazie al Piano delle Arti, l'orchestra della Scuola media Cocchi Aosta, potrà contare su più musicisti e su uno stage estivo di perfezionamento che si terrà in estate nella Cittadella Agraria dell'Istituto Augusto Ciuffelli. Il Piano è infatti un articolato progetto triennale del Miur teso alla promozione della cultura umanistica e la Scuola secondaria di primo grado Cocchi-Aosta, in rete con l'Istituto Ciuffelli-Einaudi, il Liceo Jacopone da Todi, le scuole Primarie di Todi e di Marsciano e Ammeto, ha partecipato al bando con due progetti distinti incentrati sulla musica e sulla pratica strumentale. Il progetto è stato selezionato e sarà di conseguenza finanziato. Il bando era dedicato ai temi della creatività attraverso molteplici azioni specifiche che comprendono la pratica musicale, le arti visive e grafiche. «Il nostro progetto che è stato finanziato spiega Enrico Pasero dirigente scolastico della Cocchi-Aosta - prevede due interventi importanti che consolidano la rete che la scuola sta costruendo da anni per diffondere la cultura e la pratica musicale e che, nella situazione pandemica attuale, assumono anche l'importante valore di recupero di spazi per la socialità e la condivisione». «Il primo di questi è quello di estendere l'offerta musicale della Scuola di un ulteriore corso di strumento musicale dice entrando nel dettaglio - in accordo con la Scuola Comunale di Musica cittadina, in modo da poter soddisfare l'eccedenza di richieste che da anni caratterizza i corsi ad indirizzo musicale della nostra scuola». «A questo intervento segue il secondo aggiunge che riguarda lo stage estivo di perfezionamento presso la Cittadella Agraria e che permette agli iscritti dei corsi ad indirizzo musicale, che partecipano a titolo completamente gratuito, di confrontarsi con personalità di riferimento del panorama musicale internazionale. Nello specifico è da evidenziare la partecipazione anche degli allievi della scuola primaria alle attività di Circular Music che Stefano Baroni realizzerà, in accordo con l'Associazione EducArte di Roma». Poi Pasero soddisfatto per l'importante successo, chiude: «Il primo posto nella graduatoria è un riconoscimento alla capacità progettuale e alla strategia di rete che anima il modus operandi della nostra scuola».

Luigi Foglietti