Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

DAL PALAZZO

TODI Dopo i recenti fatti che hanno caratterizzato la politica locale con lo scontro abbastanza duro all'interno della Lega tra briziarelliani e caparviani, con il generale Adriano Ruspolini (foto ndr), vicesindaco ormai ex leghista, fuori dal partito, pur restando allineato e coperto al comando, in questo caso leggasi in giunta, e per di più con tutte le deleghe, al Pd si domandano cosa nasconde il patto di ferro tra il sindaco Ruggiano e il vicesindaco? «Il fatto che il sindaco Ruggiano risponda niet ai rappresentanti leghisti Caparvi ed Alessandrini venuti appositamente a Todi prima di Ferragosto per chiedere la testa del vicesindaco afferma Umberto Magni, segretario del Pd tuderte - rivela l'esistenza di un patto di ferro tra i due che marginalizza le altre componenti della maggioranza e fa sospettare che lo sganciamento del Ruspolini dalla Lega sia stato ampiamente concordato col primo cittadino».

«Insomma spiega Magni - mentre Lega e Fdi sono marginalizzate dai nuovi equilibri politici, con la prima fuori dalla giunta e in sostanza dal consiglio comunale, visto che la silente consigliera comunale e regionale Francesca Peppucci ha approvato ogni mossa del Ruspolini, si consolida l'asse tra il sindaco Ruggiano e il vicesindaco Ruspolini. Un patto di potere puntellato dall'utilizzo per scopi non proprio istituzionali della Rosa dell'Umbria, associazione che svolge per tramite di convenzione col Comune i servizi di protezione civile».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA