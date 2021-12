Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI «Caro Ruggiano scrivono quelli del Pd - altro che sogno: qui a forza di contributi a pioggia si rischia di sfasciare il bilancio». Così rifanno il verso ad Antonino Ruggiano che, nell'annunciare la sua ricandidatura, ha usato la famosa frase che Martin Luther King pronunciò nel 1963, I have a dream.

«Con la retorica ci abbiamo fatto il callo aggiungono - d'altronde in questi anni, è sembrato più un disco rotto che ripete le sue frasi cult. Infatti spiegano altro che sogno, visto che la realtà è molto diversa con una spesa comunale e con i contributi alle associazioni che riassume alla perfezione l'agire amministrativo di Ruggiano e amici, tutto proiettato al breve periodo e alla ricerca del consenso. Cantieri? Lavori pubblici? Progetti di sviluppo? Per carità. Molto meglio le feste e gli eventi per farsi qualche selfie».

Poi, iniziando dalle spese fatte per il Natale, rifanno i conti. «Il Comune arriverà a spendere, probabilmente, una cifra vicina ai 100mila euro per gli addobbi, le luminarie, la pista di ghiaccio, visto che per queste cose sono già stati erogati all'associazione culturale (allestitrice) Loop, ben 45mila euro di anticipo, mentre il trenino è venuto a costare 6.765 euro e l'albero, tra noleggio, installazione e smontaggio, costerà ben 18.300 euro».

«È normale tutto ciò in tempi di enorme sofferenza economica e sociale? si chiedono quelli del Pd sarebbe stata una bestemmia populista usare parte di queste risorse per provvedimenti di natura sociale come far fronte al caro energia che sta colpendo drammaticamente i ceti medio-bassi, o per aiutare in modo efficace e permanente le attività produttive del territorio?». Poi non tanto retoricamente continuano a porre interrogativi: «Dal 2017 ad oggi la giunta Ruggiano ha reso di fatto l'associazione Loop, che era nata collaborando con la scorsa amministrazione di centrosinistra che le aveva erogato solo 10mila euro nel Natale 2016 per la pista di ghiaccio e la casetta di Babbo Natale, la monopolista degli eventi culturali tuderti, sovvenzionandola con ben 207.000 euro tra i vari Natale, tornei di calcetto in piazza ed altre manifestazioni».

Luigi Foglietti

