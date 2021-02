© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICATODI «Ci fa sorridere la solerzia e l'abnegazione con cui la consigliera regionale leghista Francesca Peppucci, espressione elettorale in gran parte della Media Valle del Tevere e della città di Todi, si applica alle esigenze e alle problematiche della zona del Trasimeno».Dicono polemici ed ironici quelli del Partito Democratico di Todi, che tacciano la Peppucci addirittura di inettitudine.«Nei giorni scorsi proseguono - in consiglio regionale si è concretizzata una convergenza bipartisan per la realizzazione del Polo unico del Trasimeno, da inserire nel nascente piano sanitario regionale. La proposta, che porta la firma della consigliera Peppucci, ha ricevuto voto favorevole ed impegna la giunta ad assicurare la piena funzionalità e completamento dei lavori dell'ospedale di Castiglione del Lago in termini di strutture, dotazioni strumentali e di personale nonché la presenza di un presidio di area disagiata all'interno della ex struttura ospedaliera di Città della Pieve, e nel contempo, a provvedere all'avvio del processo di potenziamento dei servizi territoriali dei diversi comprensori».La consigliera leghista replica risentita: «Con la mozione riapriamo dibattito sul futuro dell'ospedale di Pantalla».E spiega: «Invece di prodigarsi in vergognose strumentalizzazioni avrebbero potuto leggere la mozione che chiede una stretta interazione tra Pantalla e l'Azienda ospedaliera di Perugia, che spesso negli anni è mancata, il tutto in un'ottica di un potenziamento dei servizi, in termini di personale e dotazioni strumentali, cosa che ho più volte ribadito nel mio intervento in aula».Luigi Foglietti© RIPRODUZIONE RISERVATA