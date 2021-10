Domenica 3 Ottobre 2021, 05:02

LA POLEMICA

TODI «Caro sindaco, non si governa una città a suon di slogan e di atti di fede smentiti da tutti i dati», questo l'incipit di un messaggio indirizzato ad Antonino Ruggiano dal Pd. E chiedono, molto preoccupati, il senso della affermazione: «Una città che cresce ogni giorno sempre di più», e soprattutto a cosa si riferisce alla luce dei numeri riferibili a Todi.

«La popolazione anagrafica dal primo gennaio 2017 al primo giugno 2021 è passata da 16.148 unità a 15.163 con un calo di 985 affermano dati alla mano tanto che per avere un riferimento concreto, è come se avessimo perso tutta la popolazione delle frazioni Collevalenza (718 unità) e Duesanti (264)».

«Il rischio concreto tra poco commentano - sarà quello di eleggere sindaco e consiglieri comunali con il maggioritario secco senza doppio turno, come nei comuni sotto i 15mila abitanti». Poi drastici: «I decessi, causo unico in Umbria, nel 2019 sono stati il triplo delle nascite (222 contro 71), mentre quest'ultime in cinque anni si sono dimezzate (da 138 a 71), nonostante le notti bianche della famiglia e altre scelte tanto ideologiche e costose quanto inefficaci e strumentali messe in atto; ulteriormente, gli ultrasessantacinquenni sfiorano il 30% della popolazione, l'età media della popolazione arriva quasi a 50 anni e la maggior parte dei giovani emigra già a 20 anni. La città. dunque, invecchia inesorabilmente, mentre nel 2019 sono calate le imprese attive: un dato impressionante che, senza ombra di dubbio, la pandemia avrà reso ancora più problematico».

Lu.Fog.

