21 Marzo 2021

IL SIMBOLO

TODI Quella che è stata la Banca Popolare Todi, dopo una lunga e articolata storia iniziata nel 1882, ora forse scomparirà definitivamente dalla scena cittadina se, come si sente dire perderà la sua sede storica, il suo palazzo in Piazza del Popolo, a fondello con i medievali Palazzi comunali, occupato fin dai primi anni del 900. Già perché fino ad ora quel palazzo ha rappresentato la continuità della Banca.

La Popolare di Todi, dopo i tanti successi testimoniati dalle innumerevoli filiali aperte in tutta l'Umbria, dopo gli insuccessi che l'hanno vista assorbita nel 1996 dalla Banca Popolare Ancona, confluita poi nel Gruppo Banca Popolare Bergamo, dopo il passaggio nel 2007 alla Ubi Banca, con la prossima trasformazione in Banca Intesa Sanpaolo, potrebbe perdere quella sede storica in quanto non ritenuta più funzionale al progetto del nuovo istituto di credito.

«E' in virtù di questa ipotesi che riteniamo che il Comune di Todi debba prendere in considerazione il possibile acquisto dell'immobile afferma Floriano Pizzichini di Todi Civica infatti la ex sede potrebbe assumere una funzione strategica per l'attività amministrativa dell'ente, valutando costi e benefici dell'operazione».

E Pizzichini entrando nel dettaglio spiega: «Avere la disponibilità dell'immobile consentirebbe di accorpare in esso gran parte degli uffici oggi dislocati in maniera non organica all'interno del centro storico. Un front office che, oltre a razionalizzare la gestione e i costi degli uffici, faciliterebbe i cittadini, concentrando in unico plesso i suoi principali servizi, il tutto abbattendo un fondello». E il capo gruppo di Todi Civica annuncia: «A tal fine nelle prossime ore depositeremo una mozione per chiedere al consiglio comunale di valutare l'ipotesi e la questione».

Luigi Foglietti

