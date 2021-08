Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

TODI «Durante l'estate abbiamo provveduto a rendere sempre più efficienti, sicuri e migliori gli edifici delle scuole», così l'assessore Moreno Primieri (foto ndr). Dopo gli interventi già effettuati nell'anno passato, nel plesso di Ponterio, ora stanno per concludersi i lavori di adeguamento dei bagni. «Come programmato spiega Primieri - sono stati realizzati cinque nuovi bagni per gli alunni. Inoltre è stata rifatta la pavimentazione in ceramica e sono stati sostituiti tutti gli accessori, ma i lavori hanno interessato anche l'ammodernamento di tutto l'impianto antincendio e idrico».

Sta per essere completata anche la delimitazione esterna dell'area con l'ampliamento della zona destinata alle attività all'area aperta degli alunni il che offrirà maggiori garanzie di sicurezza. «Sul fronte degli edifici scolastici abbiamo deciso di investire fin dall'inizio sull'efficientamento energetico, tanto che per la scuola materna di Pian di Porto abbiamo un investimento di circa 70mila euro, per la Scuola elementare di Ponterio 98mila euro, per la materna e nido del plesso del Broglino 45mila euro».

Nella scuola per l'infanzia di Pian di San Martino, nella scuola di Porta Fratta, nella nuova sede della Scuola Aosta e della scuola di Pantalla sono stati fatti interventi nei bagni e nell'aula didattica. Inoltre é stata installata la videosorveglianza. Da ora, quindi, tutti i plessi scolastici sono stati dotati di certificati di Prevenzione Incendi e sono stati oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica.

