15 Aprile 2021

IL PIANO

TODI Grande soddisfazione è stata espressa dall'assessore allo Sport Claudio Ranchicchio per il lavoro svolto dagli uffici del suo assessorato, nell'annunciare la conclusione del lungo percorso tecnico che ha portato all'aggiudicazione delle gare per la gestione di tutti quegli impianti sportivi, scaduti o prossimi alla scadenza. «Sono stati individuati interlocutori bravi, preparati e organizzati, che si potranno trasformare in gestori degli impianti sportivi per conto dell'Ente ha detto Ranchicchio - e potranno altresì garantire lo svolgimento delle attività sportive in maniera adeguata ed in tutta sicurezza». «Siamo certi ha aggiunto - che lo Sport sarà uno dei veicoli fondamentali per il ritorno ad una vita normale, in particolare per i bambini e per tutti i giovani e giovanissimi, al termine dell'emergenza legata alla Pandemia».

La procedura, iniziata nel 2020, ha previsto un bando di gara per sette impianti sportivi che ha suscitato l'interesse di molte società, associazioni ed enti di promozione sportiva.

La gestione è stata aggiudicata per tutti gli impianti e a breve verrà definita anche per lo stadio di Pantalla e per la Pista di ruzzolone di Pontenaia. Con l'assegnazione di questo lotto di impianti per i prossimi 5 anni, tutte le strutture sportive della Città hanno una gestione pluriennale con la possibilità di effettuarvi investimenti ed interventi migliorativi sia da parte del Comune, sia da parte dei gestori, per garantire un alto livello di servizi a tutti gli utenti, siano essi società sportive di livello agonistico, o appassionati e praticanti che vedono lo sport come un importante momento di svago e di aggregazione.

Lu. Fog.

