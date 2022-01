Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

LA POLITICA

TODI Nel campo del centrosinistra si sta diffondendo una specie di ansia da carenza di candidato. Basta un pranzo che mette a tavola, durante le festività, il segretario del Pd Umberto Magni con un'amica, che si scatena il toto sindaco. E se il commensale del segretario si chiama Valentina Parasecolo, una giovane e nota giornalista, l'interrogativo si fa più pressante e concreto. In questo caso le speranze si sono amplificate anche alla luce di una precedente opzione estiva su quel nome, subito smentita dalla potenziale candidata. Anche questa volta, come digestivo post prandiano, ci sono state pronte smentite.

Ma c'è chi non crede anzi, al contrario, spera. Parasecolo avrebbe tante frecce al suo arco. E' donna, colta, ha esperienza, anche se la sua esperienza politico amministrativa l'ha maturata a Bruxelles al parlamento europeo. Attualmente vive in una triangolazione professionale che la vede impegnata tra Milano, Strasburgo e Bruxelles, senza però dimenticare il suo essere tuderte doc, figlia di un apprezzatissimo artista, tra gli ultimi artigiani che sanno realizzare capolavori in intarsio ligneo retaggio dell'antica tradizione locale. Può vantare un ottimo curriculum a partire da una laurea in scienze politiche ottenuta all'Università di Perugia, arricchita con perfezionamenti alla Grand Valley State University in Michigan e all'University of California di Berkeley. Ha frequentato la Scuola di giornalismo radio-televisivo di Perugia. Nel 2012 ha vinto il primo premio della Commissione europea per gli studenti di giornalismo. L'anno dopo il primo premio nel concorso Generazione reporter organizzato da Michele Santoro, Associazione Servizio Pubblico e Il Fatto Quotidiano. La sua carriera professionale l'ha vista inviata per Servizio Pubblico e Announo su La7, poi su Sky Tg 24. Ha collaborato con Il Messaggero e lavorato come inviata per Petrolio su Rai 1. Dal 2018 addetta stampa per il Parlamento europeo, dividendosi tra Bruxelles e l'Italia per raccontare l'Europa ai suoi cittadini.

Luigi Foglietti

