24 Aprile 2021

IL CASO

TODI Il centro della città, per i tuderti cuore pulsante sia commerciale che professionale, ha perso il secolare appeal. Lo testimonia anche il disinteresse degli istituti bancari, vero termometro dell'economia, costretti a migrare in periferia e a ridurre la loro presenza. Fino a poco tempo fa erano sette gli istituti di credito operanti in città con almeno quattro sportelli sull'acropoli, ora per le grosse difficoltà di accedervi, e tra trasformazioni, acquisizioni, accorpamenti, si sono notevolmente ridotte. Lo rileva il Pd che per bocca del capogruppo in consiglio comunale Manuel Valentini afferma: «Continua l'impoverimento del centro storico: basta con la città bomboniera ad uso solo dei turisti». Poi spiega: «Nei giorni passati, a seguito dell'acquisizione di Ubi Banca da parte di Banca Intesa, ha chiuso la filiale Ubi di Piazza del Popolo, una filiale che, nata come Banca Popolare di Todi nel 1882, ha rappresentato per oltre un secolo un simbolo della nostra città, ovviamente trasferita in quella che è divenuta la sede centrale a Cappuccini, conseguentemente tra poco chiuderà quella che era la filiale di Banca Intesa di via Angelo Cortesi, nei pressi di Porta Romana». «Voci sempre più insistenti aggiunge allarmato - danno per prossima, nell'ambito della ristrutturazione del gruppo bancario del Monte dei Paschi di Siena, anche la chiusura della filiale in Piazza del Popolo, altro caposaldo della presenza bancaria in centro che con Unicredit erede della Cassa di Risparmio di Perugia, hanno rappresentato per decenni l'alto interesse del mondo bancario in città . Poi Valentini fa una valutazione: «L'amministrazione comunale si doveva attivare per impedire tali chiusure in quanto così si privano i residenti del centro storico della presenza di sportelli di prossimità».

Luigi Foglietti