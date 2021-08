Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

IL PROGETTO

TODI Prima di andare in pensione, a settembre, Marcello Rinaldi dirigente scolastico dell'Istituto Agrario Ciuffelli, ha voluto dare un nuovo corso al centro di Santa Maria del Porto, un importante complesso rurale di proprietà dell'azienda agraria annessa alla scuola. Il centro, nei pressi dell'omonima storica chiesa, potrà essere utilizzato a fini socio-culturali, ricettivi e turistici. Da ieri, infatti, è stato sottoscritto un contratto di locazione con la società agricola umbra L'Arcobaleno. «Il complesso annuncia Rinaldi - sarà destinato ad iniziative di agricoltura sociale e in particolare a residenza per soggetti autistici, con le relative attività a loro riservate».

«Gli ospiti spiega Gilberto Santucci, docente tecnico dell'Istituto - potranno fruire degli spazi dell'azienda di 130 ettari del Ciuffelli e dell'organizzazione multifunzionale della fattoria didattica e sociale, dove sono presenti allevamenti animali, apicoltura, serre, orti, vigneti, oliveti e laboratori di trasformazione agro-alimentare». Il centro di Santa Maria del Porto è inserito all'interno del parco fluviale del Tevere, ed è composto da tre corpi di fabbrica su un'area recintata di circa un ettaro di particolare interesse dal punto di vista ambientale e nella quale è presente un piccolo frutteto storico e un orto botanico, ai quali andranno ad aggiungersi serre a tunnel e orti dedicati. L'accordo permetterà di alimentare il co-finanziamento dei piani di riqualificazione dell'Istituto Agrario.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA