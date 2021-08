Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

LA POLEMICA

TODI I socialisti della sezione Giacomo Matteotti prendono carta e penna e scrivono al sindaco Antonino Ruggiano. «La lettera contiene due domande aggiungono a commento - che esigerebbero due risposte serie, non il solito calembour, a lei caro la vita è bella». «Recentemente è venuta a mancare la professoressa Alina Ruggeri scrivono - persona conosciuta ed insegnante di tantissimi studenti, che amando molto Todi ha lasciato erede dei suoi consistenti beni, a titolo universale, l'ospedale di Pantalla di Todi (foto ndr), ora la domanda che ci nasce spontanea e le vogliamo rivolgere è: ma quale ospedale? Noi a Todi l'ospedale non ce l'abbiamo più». «Allora sindaco chiedono - non pensa di dovere una risposta ai cittadini tuderti, ma soprattutto alla professoressa Ruggeri che così generosamente ha lasciato tutti i sui beni per il sostegno e le cure all'ospedale di Todi? Mentre invece il suo disinteresse per le sorti del nosocomio della nostra città è palese ed assordante malgrado lei continui a pontificare annunciando aperture e potenziamenti che puntualmente vengono smentite dai fatti». Ma incalzano con la seconda domanda: «Perché poi non rispondere e dare spiegazioni sulla sorte dei tre respiratori polmonari consegnati allo stesso ospedale in piena pandemia ed acquistati con le donazioni dei cittadini e costati ben 141 mila euro, secondo la propaganda fatta dal sito del Comune e transitate nel conto corrente della Rosa dell'Umbria, il resto dei soldi come sono stati impiegati?».

Luigi Foglietti

