TODI In città gli addetti ai lavori della politica stanno già iniziando il posizionamento in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Il centrosinistra, alla ricerca di un candidato sta guardandosi attorno per consolidare le alleanze, il centrodestra, che il candidato già ce l'ha, Antonino Ruggiano ha già annunciato la sua terza scesa in campo, sta rinserrando le fila. Uno dei momenti che hanno causato tensioni soprattutto a sinistra la dichiarazione nell'ultimo consiglio comunale di Massimo Buconi, un politico di lungo corso. Stigmatizzando l'operato del sindaco Ruggiano in merito al prossimo Festival del Libro, considerato troppo di parte, e al quale il Comune ha concesso patrocinio e sostegno, ha ricordato che se una cosa non la si vuole ci deve essere il coraggio di privarsi di certe alleanze, leggi Casa Pound.

«Nelle ultime elezioni ha affermato Massimo Buconi malgrado appartenessi ad uno schieramento che sosteneva il sindaco uscente Carlo Rossini, ho fatto perdere le elezioni al sindaco, senza nessuna pregiudiziale, togliendogli il sostegno del mio partito in quanto non gradivo alcune presenze, sono pronto a rifarlo al prossimo giro». Una dichiarazione da far tremare le vene dei polsi a tutta la coalizione di centrosinistra che si sta chiedendo: «Le parole di Buconi vogliono esprimere coerenza, forza morale e politica, o Cicero pro domo mea per un aumento della posta in gioco?».

Luigi Foglietti

Domenica 13 Giugno 2021, 05:01