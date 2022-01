Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:00

L'INCIDENTE

TODI I militari della stazione carabinieri Forestale di Todi, mercoledì intorno alle 17,30, in una zona boschiva della frazione di Casemasce hanno salvato un boscaiolo di 42 anni rimasto mentre era impegnato nel bosco. La conoscenza del territorio consentiva ai Forestali di localizzare rapidamente il luogo dell'accaduto e prestare i primi soccorsi. L'incidente si è verificato al termine della giornata lavorativa, quando il boscaiolo è scivolato all'interno di una forra riportando una frattura alla gamba sinistra. La zona dove si era ferito l'operaio, dipendente di un'impresa boschiva, è molto impervia tanto che per recuperarlo e assicurargli un rapido trasporto all'ospedale è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso e quello delle squadre del soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria. Le squadre dei soccorritori, insieme al personale del 118, sono riusciti a spostare il ferito in una zona di più facile recupero. L'infortunato attualmente è ricoverato nella struttura complessa clinica ortopedica e traumatologica diretta dal professor Auro Caraffa. L'uomo, arrivato in codice rosso, è stato visitato al Pronto Soccorso dove gli sono state prestate le prime cure. Ha riportato una frattura alla gamba, con una prognosi di 60 giorni.

Luigi Foglietti

