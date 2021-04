8 Aprile 2021

LA QUESTIONE

TODI Sulla polemica ascensori si, ascensori no interviene il neonato movimento CiviciXTodi la cui coordinatrice Roberta Marchigiani dice la sua sul progetto dell'amministrazione Ruggiano. «La necessità di un collegamento tra il parcheggio di Porta Orvietana e il centro città è indiscutibile afferma Marchigiani - e, visto il continuo knockout dell'impianto di risalita esistente (quello su rotaie) va da sé che occorre trovare soluzioni alternative».

«Il rimedio, individuato in un doppio ascensore molto costoso (1milione700milaeuro) parzialmente finanziato dalla Regione - commenta - che avrà un forte impatto visivo e farà sbarcare gli utenti in una zona a traffico limitato non appare una scelta felice, come denunciato da una parte del mondo politico e anche da molti cittadini».

«La discussione che si è animata spiega - non può essere liquidata sulla scorta dell'affermazione che il potere di decidere le sorti della città appartiene interamente a chi l'amministra, rimandando, all'urna elettorale, l'espressione del gradimento o meno da parte dei cittadini».

«Occorre pensare ad una progettualità che sperimenti soluzioni innovative e sostenibili come sta avvenendo in altre città suggerisce Marchigiani - andrebbe valutata la possibilità di adottare un Pums e di fare ricorso alla Smart Mobility, compatibilmente con le caratteristiche e con le dimensioni e le esigenze della nostra città».

Luigi Foglietti

