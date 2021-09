Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

TODI Ultimo consiglio comunale con sorpresa. «Come minoranza abbiamo chiesto al sindaco Ruggiano di rispondere alla interrogazione che avevamo presentato sulla donazione all'ospedale di Pantalla fatta con i soldi raccolti tra i cittadini ricordano quelli del Pd, - e il primo cittadino dopo aver ribadito che in Comune non vi sono tracce di delibere o di atti amministrativi sulla vicenda ha affermato che la donazione è stata organizzata e gestita esclusivamente dalla Rosa dell'Umbria. Poi ha aggiunto che sulla vicenda sta già indagando la Procura e che, assieme al vicesindaco Adraiano Ruspolini hanno presentato querela contro il Pd per gli scritti e gli atti presentati sulla succitata questione». «Siamo sorpresi e preoccupati proseguono perché è come si ci si volesse impedire di svolgere il nostro ruolo in quanto siamo consci del nostro corretto agire solo di natura politico-amministrativa, comunque attendiamo gli sviluppi con la massima serenità, auspicando che la giustizia faccia il suo corso». «Comunque aggiungono - siamo curiosi di sapere se il sindaco ed il suo vice hanno intenzione di querelare anche la sindaca di Marsciano Francesca Mele, che ha fatto proprie le nostre domande ed ha pure avanzato qualche risposta, informandoci che la vicenda della donazione è stata gestita dalla Rosa dell'Umbria insieme al Comune di Todi». Della cosa si è interessato anche Tommaso Bori, capogruppo del Pd in consiglio regionale: «La situazione verrà posta all'attenzione della commissione d'inchiesta regionale sull'emergenza Covid».

Luigi Foglietti