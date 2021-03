28 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA VICENDA

TODI Giallo a Pantalla di Todi per una morte improvvisa di un operaio agricolo cui ha fatto seguito, a distanza di alcune ore, invece, il salvataggio di un collega le cui gravi condizioni fisiche si potrebbero ricondurre ad una assunzione di oppiacei. I due sono cittadini di nazionalità indiana, trentenni, che vivono da tempo nella frazione tuderte e sono dipendenti di una importante azienda agricola. Il comportamento della comunità fatta di seri lavoratori non ha mai dato luogo a casi di particolare interesse, anzi va sottolineato come il consistente gruppo etnico sia bene integrato con la popolazione frazionale.

Per fare completa chiarezza sui due episodi stanno indagando i carabinieri della compagnia di Todi agli ordini del maggiore Luigi Salvati Tanagro, e con il coordinamento della procura della Repubblica del tribunale di Spoleto che ha disposto le relative verifiche, anche ricostruendo eventuali contatti e incontri avuti dai due indiani.

Del primo tragico episodio si è avuta conoscenza nella giornata di venerdì 26 quando un collega dell'operaio agricolo, che viveva con lui nella stessa abitazione, ne ha segnalato il decesso avvenuto nel suo letto durante il sonno e probabilmente molte ore prima. Subito sono scattati i soccorsi portati dai sanitari del 118, che avrebbero accertato, ad un primo sommario esame una morte naturale. Alla stessa determinazione sarebbe giunto anche il medico legale che, come da procedura, ha visionato il corpo. In ogni modo procedono le verifiche finalizzate ad escludere ogni fatto diverso dalla morte naturale.

L'altro episodio è avvenuto in diversa abitazione, anche se non molto lontana, nel corso della notte tra il 26 e sabato 27. Anche per questo caso è intervenuto il 118 chiamato sempre da un collega che si trovava nella stessa casa e che si è accorto del forte malore che aveva colto l'amico. Per questo secondo situazione in cui l'involontario protagonista è stato salvato dall'intervento dei sanitari, si è comunque in attesa della conferma di un sospetto utilizzo di oppiacei. Sebbene le apparenze lascerebbero intendere che non dovrebbero sussistere collegamenti tra i due episodi, si indaga anche in questo senso per arrivare ad un quadro finale chiaro e certo. Il secondo episodio, che si potrebbe ricondurre ad una assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe comunque sollevato alcuni interrogativi negli inquirenti che vogliono acquisire dati inoppugnabili tanto che il magistrato avrebbe disposto l'autopsia sul corpo dell'operaio deceduto precedentemente, esame da eseguirsi al Santa Maria della Misericordia.

Per quanto rilevato nel secondo episodio, quello che ha avuto un finale non drammatico, si potrebbe pensare ad un uso di stupefacenti, ma gli inquirenti stanno valutando se e in che misura gli oppiacei rilevati fossero contenuti nella particolare alimentazione che utilizzano gli indiani con dei piatti ricchi di sostanze particolari.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA