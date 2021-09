Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:01

AMBIENTE

TODI Non è la prima volta, e non è solo dalla zona del Quartiere Europa che si alzano le proteste contro i miasmi che salgono dalla valle di Pontenaia verso il colle. Sono almeno altri due i quartieri dove il fastidioso fenomeno si riscontra: Porta Fratta, in particolare la zona di Sant'Arcangelo, e Montelupino. I territori vengono investiti a seconda della direzione dei venti. Ultimo allarme a Montelupino dove nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 1,30, una ventina di residenti della zona residenziale sono stati svegliati da un odore acre di fumo, tanto da far temere un incendio vicino. Fortunatamente niente fiamme, ma una fastidiosa puzza che ha provocato fastidi non solo all'olfatto, ma anche alla gola. Sono molti che attribuiscono il fenomeno alle emissioni di attività produttive che, però, ai controlli delle autorità preposte, leggi Arpa, sono risultate sempre in regola. «Dormo con le finestre aperte e l'altra notte mi si è riempita casa di puzza dice Palma Martorelli preoccupatissima anche per quanto si dice sui malefici affetti dei fumi la puzza mi è rimasta nel naso e mi ha procurato una fastidiosa nausea che mi ha impressionato». «Questa cosa non è di adesso prosegue - ma di vecchia data, malgrado quanto sostiene Arpa che è tutto nella norma, tanto che ho segnalato continuamente alle autorità comunali, ma mai una risposta». Le fa eco Roberta Rosati, lei domiciliata a Montelupino: «Sono stata svegliata da un avvolgente e violento odore di plastica bruciata che mi ha provocato irritazione alle vie respiratorie e un fortissimo senso di nausea, non è la prima volta quindi tutto ciò necessita di un intervento sollecito ed incisivo degli uffici preposti». Tutto ciò non offre tranquillità ai residenti delle zone interessate, soprattutto al riscontro dell'alta incidenza di decessi dovuti a causa di malattie tumorali e patologie rare riscontrate negli ultimi anni negli abitati che si affacciano sulla valle del Naia. Anche se non si può ipotizzare alcuna correlazione con i cattivi odori.

Luigi Foglietti