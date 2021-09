Domenica 5 Settembre 2021, 05:01

L'EVENTO

TODI Sarà Loredana Berté, artista carismatica, ribelle, talora sopra le righe, a chiudere questa sera la XXXV edizione del Todi Festival. Appuntamento alle 21 in Piazza del Popolo, 360° di scenografia per il teatro più bello della città dove, dopo 9 giorni ricchi di 30 appuntamenti che hanno dato vita ad un cartellone che ha toccato tutti i generi dello spettacolo con eccellenti incursioni anche nell'arte, calerà il sipario. Ancora tensioni prima dello spegnimento definitivo delle luci della ribalta per il direttore artistico Eugenio Guarducci e per l'organizzatrice Daniela de Paolis, che però già lasciano trapelare la loro soddisfazione per il successo di pubblico e di critica riscosso. Sul palcoscenico, quindi, Loredana Berté con il suo Figlia di... Summer Tour 2021, diciassettesimo tour ufficiale, prima tournée della cantautrice dopo lo stop nel 2020 dovuto alla pandemia. Titolo ripreso dal singolo Figlia di... , presentato al Festival di Sanremo di quest'anno, da subito disco d'oro. «Dopo tanta sofferenza e reclusione la musica live finalmente può ripartire ha detto Loredana - é un momento molto importante per far tornare a lavorare anche tutte le maestranze dello spettacolo, che da mesi sono ferme». La scaletta dello spettacolo prevede i grandi successi della sua carriera come Sei bellissima, Dedicato, E la luna bussò, Non sono una signora e In alto mare. La Berté è riconosciuta come una delle interpreti più interessanti del panorama pop nazionale.

Luigi Foglietti