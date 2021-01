IL FUTURO

TODI «L'Urbanistica è pronta alle nuove sfide della ripresa edilizia», afferma l'assessore Moreno Primieri che annuncia: «Realizzati 3 milioni di lavori nel 2020 e programmati interventi per 8 milioni nel 2021». «Il 2020 è stato l'anno delle realizzazioni e della programmazione dei Lavori Pubblici spiega Primieri - i settori urbanistica e lavori pubblici hanno lavorato in piena sintonia nella programmazione, nella progettazione e nella esecuzione degli interventi, tra i tanti ritengo opportuno ricordare il completamento dell'arredo urbano di Piazza del Popolo, della terrazza del Nido dell'Aquila, dei Portici Comunali e delle Chiese Minori per quanto riguarda il capoluogo ed il centro storico di Todi, la ristrutturazione e l'adeguamento dell'illuminazione del Parco della Rocca, nonché l'adeguamento antincendio del Teatro Nido dell'Aquila». «Inoltre aggiunge - un'attenzione particolare è stata riservata al territorio e in particolare ai borghi, infatti, sono terminati i lavori di restauro a Cecanibbi, a Montemolino e a Ripaioli. Quello passato è stato anche l'anno del completamento della Piazza di Ponterio e della palestra della scuola elementare». La programmazione nel settore dei lavori pubblici per il 2021 il progetto di fattibilità dell'ascensore di Porta Orvietana, 1.660mila euro, il consolidamento sismico della scuola media Cocchi Aosta, 2.340mila, i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dei cimiteri 1milione, la riqualificazione del Ponte di Ferro 580mila.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA