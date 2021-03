15 Marzo 2021

DAL PALAZZO

TODI Floriano Pizzichini, capogruppo in consiglio comunale di Todi Civica, interroga l'amministrazione comunale: «A quattro anni dall' annuncio, che fine ha fatto il progetto di realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco, progetto presentato nel 2017?». Era infatti il 31 luglio del 2017, ricorda Pizzichini, quando alla presenza di autorità locali e regionali, venne sottoscritta la convenzione tra il Comune e i vigili del fuoco per la cessione dell'area dove realizzare la nuova sede del distaccamento di Todi». L'area era stata indicata in zona Crocefisso con una superficie di 3mila metri quadrati, e una palazzina di 700 metri quadri, comprensiva della parte logistica e dell'autorimessa per i mezzi. «Si parlava di un investimento di 1,8 milioni con tempi per la realizzazione che erano stati previsti in 18 mesi, - spiega Pizzichini - con l'obiettivo di realizzare una struttura che consentisse di migliorare il presidio di sicurezza e offrisse un servizio migliore ai cittadini». Si puntava a realizzare una struttura compatibile con l'architettura della città utilizzando materiale sostenibile e prevedendo impianti tecnologici a bassissimo consumo energetico.

