© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROTESTETODI I socialisti della sezione Giacomo Matteotti hanno raccolto le proteste di numerosi cittadini che da tempo lamentano i disagi che devono sopportare quando si recano al Distretto sanitario ubicato nella struttura dell'ex ospedale in via Matteotti. «Già altre volte avevamo segnalato questi disagi che sono imposti a chi ad esempio deve fare le richieste per le analisi, recarsi al cup, o agli studi dei medici di famiglia che ora si trovano all'interno dell'ex ospedale».E rivelano: «Le proteste le avevamo già girate al sindaco, le abbiamo comunicate per scritto alla direzione del Distretto, ma nulla di fatto». E spiegano motivando il loro interesse: «Come è possibile imporre che si debba attendere il proprio turno in fila fuori del portone d'ingresso, in mezzo alla strada, con il rischio di essere investiti dalle vetture che percorrono la trafficata via Matteotti, e inoltre senza un riparo che protegga dalla pioggia e ora dal freddo».Alcuni iscritti alla sezione hanno voluto verificare di persona per vedere se le proteste erano giuste e per documentare. «Quello che abbiamo visto oggi (martedì) è uno scandalo anche se era una bella giornata» e raccontano rivolgendosi al sindaco: «Mamme con il carrozzino con i figli a fare la fila, anziani in attesa senza potersi sedere, naturalmente tutto documentato sindaco Ruggiano». Poi un forte richiamo al dovere: «Lei per la carica che ricopre, per legge, deve sovrintendere alla salute dei suoi cittadini. Non c'è solo il covid».Alle critiche i socialisti della Matteotti fanno seguire anche un suggerimento: «Perché non riattivare il vecchio pronto soccorso con ingresso da via della Fabbrica in modo da smaltire le file tra chi deve fare le analisi e chi invece deve accedere ad altri servizi. Difficile? Quel passaggio garantirebbe copertura e sicurezza. Già in precedenza avevamo sollecitato la soluzione, ma nulla di fatto». «In conclusione sindaco Ruggiano, nelle sue lunghe dirette facebook si ricordi che ci sono anche altre criticità in città. Perché la vita non è poi così bella come lei sostiene sempre».Luigi Foglietti