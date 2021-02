L'INTESA

TODI «Il Comune ha rinnovato l'Accordo di Programma con la Regione Umbria per dare attuazione a quanto previsto dalla legge 160/2019, che ha disposto un contributo di 450mila euro per ciascun anno dal 2020 al 2022 al Comune di Todi annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica Moreno Primieri quindi a seguito dell'accordo saranno finalmente riattivate le attività dell'Osservatorio del Colle di Todi finalizzate all'organizzazione e gestione della manutenzione di tutte le opere di consolidamento e del monitoraggio strumentale delle pendici del colle stesso». Poi l'assessore illustra il programma degli interventi che riassume così: «Rigenerazione dell'Osservatorio del Colle di Todi; manutenzione, tutela e gestione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico per frane e del territorio; manutenzione, tutela e gestione della rete dei cunicoli ipogei e dei pozzi drenanti; manutenzione, tutela e gestione della rete di monitoraggio geotecnico». Primieri sottolinea con piacere la ripavimentazione di via Ciuffelli, in onore e commemorazione di Augusto Ciuffelli, ministro del Regno, nato a Massa Martana, ma protagonista della politica tuderte, di cui quest'anno ricorrono i cento anni dalla morte. Di Ciuffelli vanno ricordati la costituzione, nel 1912, della Scuola Pratica di Agricoltura, a lui intitolata, l'impegno per la ferrovia centrale Umbra, il restauro del Palazzo Comunale, la costruzione delle scuole elementari nelle campagne, la scalinata del tempio di San Fortunato con l'allargamento della strada di via Valle Superiore .

Lu. Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA