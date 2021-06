L'INIZIATIVA

TODI La città, nei giorni di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21, ospita la Festa della Musica in Europa, ed è per l'ottava volta in Umbria. La festa rientra in un progetto regolamentato da una Carta dei Principi, secondo cui il 21 giugno gli artisti, musicisti, cantanti, ballerini di ogni età e livello, celebrano una festa solidale, durante la quale si esibiscono, all'aperto e nei luoghi del cuore. A Todi la Festa è organizzata dall'Associazione Centro Studi Della Giacoma, diretto da Paola Berlenghini, e si svolgerà in alcuni androni dei palazzi e sulle terrazze del centro storico. Tre le giornate: sabato dalle 17alle 20, domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 20. Lunedì 21 giugno chiusura alle 21,30 nel Tempio di Santa Maria della Consolazione con il concerto finale dell'orchestra d'archi e da camera Cor-Orchestra di Cortona con un tribito a Mozart e Schumann. Tra i partecipanti, gruppi di danza africana e mediorientale-asiatica, il quartetto argentino-cileno di soprani-tenori che canteranno dalle terrazze, i duo di folk sardo con ballerina al seguito e di musica folk tradizionale messicana. Ma non solo musica perché sabato alle 17 e alle 18 il Fai Todi offrirà due visite guidate gratuite a Palazzo Cesi.

