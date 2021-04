22 Aprile 2021

IL PROGRAMMA

TODI Sta per ricominciare la stagione dei concerti dell'Orchestra della scuola Cocchi-Aosta. L'organico sta proseguendo la programmazione dell'attività musicale e strumentale, nonostante le incertezze del periodo segnato dal Covid. Ma se la musica, per definizione, è un linguaggio evocativo e coinvolgente, oggi più che mai, può diventare uno strumento fondamentale di coesione sociale. Quindi l'orchestra, dopo aver recentemente siglato un nuovo accordo con le scuole superiori come il Liceo Jacopone da Todi e l'Istituto Ciuffelli Einaudi, coordinata dal dirigente Enrico Pasero, sta elaborando la programmazione per i prossimi mesi che, in costante aderenza con i protocolli di sicurezza, prevede l'organizzazione di due eventi cardine dell'attività strumentale della scuola. Il primo è l'organizzazione dei concerti finali delle classi strumentali che quest'anno saranno organizzati nella forma di un festival diffuso e capillare, con piccoli concerti eseguiti in alcune delle location più suggestive della città. Tali esibizioni saranno riunite in un unico cartellone dedicato alla memoria di Elisabetta Scappini, docente di violino della Cocchi-Aosta, recentemente scomparsa e figura di riferimento di alcune delle più importanti iniziative musicali della scuola. Il secondo evento sarà uno stage estivo di perfezionamento, momento che da diversi anni offre la possibilità ai giovani musicisti di incontrare alcuni nomi di riferimento del panorama musicale internazionale come il direttore/compositore Giancarlo Aquilanti della Stanford University, il compositore Fabrizio De Rossi Re, il direttore Antonio Pantaneschi, fondatore dell'Orchestra internazionale di Roma e già direttore della JuniOrchestra di Santa Cecilia o il Body Facilitar Stefano Baroni.

Luigi Foglietti