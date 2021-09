Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:02

SERVIZIO

TODI Il Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana, ha presentato alla cittadinanza due nuovi automezzi, un Renegade e un pulmino trasporto disabili che potranno contribuire a far svolgere al meglio l'attività dei Volontari a sostegno alle persone fragili e che abbisognano di assistenza. Presente il consigliere regionale Cri Mirco Pallotti. «La necessità di dotarsi di questi automezzi è emersa nel periodo più intenso della pandemia ha detto il presidente del Comitato di Todi Gino Ricci - nel momento in cui è stata attivata un'azione della Croce Rossa a livello nazionale, chiamata Tempo della Gentilezza».

A partire da marzo 2020 i volontari del Comitato di Todi si sono adoperati per soccorrere la maggior parte delle persone che non potevano uscire di casa provvedendo alle loro necessità quotidiane come fare la spesa, recarsi in farmacia, andare dal medico di famiglia o anche effettuare piccoli lavori domestici. «A questo punto dobbiamo ringraziare quanti hanno contribuito alla importante donazione a partire dalle istituzioni come il Comune di Todi, l'Etab, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha ricordato Ricci - ma ci piace segnalare due imprenditori Domenico e Cristian Fiacchi titolari della ElettroTlc, realtà imprenditoriale a carattere nazionale nel settore delle Telecomunicazioni, che con la loro sensibilità hanno contribuito in maniera sostanziale affinché si potessero acquistare i due automezzi».

Luigi Foglietti